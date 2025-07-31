Звезда "Лиги смеха" и музыкант Иван Люленов сообщил, что рядом с его домом произошел прилет. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его страницу в инстаграме.

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Певец признался, что с ним все в порядке – обошлось лишь тем, что немного напугался. Иван поблагодарил силы ПВО и выразил соболезнования всем пострадавшим.

Выбило окна и штукатурка посыпалась. Проснулся и сразу увидел взрыв и вспышку. Побежал в укрытие, – поделился Люленов.

Юморист после страшного обстрела подчеркнул – надо двигаться дальше. Ремонтировать квартиры, вставлять окна и сходить к психологу, чтобы и в дальнейшем продолжать жить, потому что в этом есть сила.

"Как устроена психология человека, что только когда е*нет рядом – чуть сильнее начинаешь ценить жизнь. И так, пошли они! Будем выпускать песни, собираться на концертах, петь, собирать деньги, улыбаться и жить! Потому что это наша жизнь, и она сейчас", – добавил Иван Люленов.

Иван Люленов об обстреле Киева / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, пока известно о 8 погибших и 88 пострадавших в результате обстрела Киева. Около 28 человек доставили в больницу, пять человек оперируют из-за тяжелых повреждений. Многие пострадавшие получили повреждения из-за обломков взрывчатых предметов.