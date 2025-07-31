Подробнее о состоянии травмированных рассказали директор Киевской городской клинической больницы №12 Дубров Сергей и директор Департамента здравоохранения столицы Валентина Гинзбург. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на та етер "КИЕВ24".

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Что известно о пострадавших в Киеве?

По состоянию на 08:50 Дубров сообщил о 28 доставленных в больницу пациентов, из них шестеро получили помощь амбулаторно, еще шестерым проводят первичную хирургическую обработку ран.

Многие пострадавшие получили повреждения в результате обломков взрывчатых предметов – с имеющимися инородными телами. Некоторые из них добирались в больницу самостоятельно.

Кроме того, пять человек оперируют – у них тяжелые повреждения внутренних органов, брюшной полости, конечностей, головы.

По состоянию на 10:30 Гинзбург сообщила о 6 погибших и 88 пострадавших киевлянах. На данный момент 46 человек находятся на стационарном лечении – среди них 5 детей, в частности 5- и 8-месячные младенцы. Одному из них провели операцию, его жизни ничего не угрожает.

Также известно о пострадавшей беременной женщине, ее состояние удовлетворительное.

Напомним, ночью противник запустил по Украине более 300 дронов и 8 ракет. Больше всего пострадала украинская столица – в Святошинском районе уничтожен подъезд многоквартирного дома.