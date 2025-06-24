Живого місця немає, – колега Тараса Тополі показав руйнування у його квартирі

Співзасновник та продюсер гурту АНТИТІЛА Сергій Вусик завітав до квартири Тараса Тополі, яку понищило через російський удар. Він показав наслідки обстрілу.

Музиканти гурту АНТИТІЛА приїхали до квартири лідера колективу, щоб допомогти розібрати завали. Сергій Вусик теж підтримав колегу, пише Show 24 з посиланням на його сторінку у фейсбуці.

До слова Вже на місці, – учасники гурту АНТИТІЛА показалися в зруйнованій квартирі Тараса Тополі

Співзасновник і клавішник гурту показав, який вигляд має квартира Тараса Тополі після російського удару по Києву. У стіни врізалося скло, а метал погнувся від вибухової хвилі. Дивом вціліла лиш пляшка алкогольного напою.

Поки ти без власного житла, живого місця немає у квартирі, та й і її частини. Метал і камінь порвало, але пляшка встояла. Її й відкриємо всі разом пізніше,

– звернувся до Тополі Сергій Вусик.

Руйнування у квартирі Тараса Тополі / Фото з фейсбуку Сергія Вусика

Російська балістика зруйнувала квартиру Тополі

Нагадаємо, вночі 23 червня через черговий російський обстріл постраждала квартира Тараса й Олени Тополі. Ракета прилетіла у сусідній будинок, а вибухова хвиля понищила їхній дім. На щастя, всі в родині залишилися живі.

На цю новину відреагувала нардепка Мар'яна Безугла, яка назвала руйнування "кармою".

Тарас Тополя з іронією відреагував на скандальну заяву та відкрив збір "на психіатра Мар'яні". Вона ж заявила, що прийме кошти та передасть їх на закупівлю дронів.