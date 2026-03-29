28 років тому її життя забрала онкологія: культові пісні Квітки Цісик

Рівно 28 років померла одна з найвидатніших співачок – Квітка Цісик. Вона виступала на одній сцені з Вітні Х'юстон та Майклом Джексоном, а для України залишила творчий спадок у вигляді двох україномовних альбомів, які номінували на премію Ґреммі.

Вона не дожила всього п'ять днів до свого 45-річчя. У 1992 році лікарі діагностували артистці страшний діагноз – рак молочної залози. Та й прогнози були невтішними, адже казали, що їй залишилось жити всього декілька місяців. Однак Цісик прожила ще сім років після озвученого діагнозу. Щоб вшанувати пам'ять цієї видатної співачки, 24 Канал пригадає її пісні, які мусять жити навіть через стільки років після смерті артистки.

Квітка Цісик – "Ти осяюєш моє життя"

У 1978 році пісня "Ти осяюєш моє життя", яку виконала артистка до однойменного фільму, отримала Оскар і "Золотий глобус". Тоді ж Цісик себе спробувала як акторка.

Квітка Цісик – "Я піду в далекі гори"

За кордоном вона за власні кошти видала два україномовні альбоми, які містили пісні Володимира Івасюка та інших композиторів – "Квітка" (1980) та "Два кольори" (1989). На це вона витратила близько 200 тисяч доларів. У 1990 році обидві платівки номінували на Ґреммі.

Квітка Цісик – "Коханий"

Ця пісня артистки відносно нещодавно стала дуже популярною в мережі. Не дарма кажуть, що все нове – добре забуте старе.

Цікавий факт! Цісик стала однією з найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних роликів: Coca-Cola, McDonalds, American Airlines, Ford тощо. А джингл Have you driven a Ford lately, що співачка записала для FordMotorCompany, прослухали понад 22 мільярди разів.