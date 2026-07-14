Федеральна служба безпеки Російської Федерації офіційно звинуватила відомого українського репера та блогера Kyivstoner (Альберта Васильєва) у підготовці масштабної атаки на стратегічне підприємство в житловому секторі Підмосков'я.

За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, музикант діяв за підтримки Служби Безпеки України та координував запуск 35 FPV-дронів, які організатори нібито доставили контрабандою з Європи. До своєї шпигунської схеми російські силовики приплели навіть громадян Молдови та підлітків віком від 13 до 16 років, завданням яких буцімто була масова активація SIM-карт для проведення операції.

Виконавець доволі емоційно відреагував на такі закиди у своїх соцмережах. Особливе обурення у нього викликали не лише абсурдні звинувачення в тероризмі, а й те, що на тлі цієї історії в мережі його почали називати наркодилером.

Альберт категорично спростував усі чутки про поширення кокаїну. До того ж він зазначив, що у нього справді є багато зв'язків і може комусь допомогти, але такий відвертий наклеп терпіти не збирається.

Хто такий Kyivstoner та як він ставиться до російсько-української війни

Kyivstoner – український блогер і реп-виконавець, який здобув популярність завдяки участі в гурті "Грибы". Протягом тривалого часу артист жив і працював у США та Росії, а після початку повномасштабного вторгнення виїхав з України. Оскільки репер має американське громадянство, кордон він перетнув легально і наразі мешкає в Європі, де продовжує свою творчу діяльність. Поки дружина виконавця запевняє, що він регулярно фінансово допомагає українській армії, Kyivstoner не раз потрапляв у гучні скандали.

Зокрема, у 2021 році суспільство обурив інцидент у центрі Києва, коли репер на камеру скандував "Росія" разом із гостями з Челябінська, а у приватних повідомленнях дивувався питанням про війну.

А вже під час повномасштабного вторгнення виконавець розгнівав мережу грубою перепалкою із захисником "Азовсталі" Давидом Касаткіним ("Хіміком"). Тоді репер дорікав військовому за часті розмови з пресою замість реальної служби на передовій.

Нагадаємо, раніше Kyivstoner зізнавався, що сумує за Москвою та людьми, які там живуть.