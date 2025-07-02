Kyivstoner, який виїхав з України під час вторгнення, пояснив, чому не переходить на українську

Український блогер, репер та колишній учасник популярного гурту "Грибы" Kyivstoner (Альберт Васильєв) продовжує публічно спілкуватися російською мовою, попри війну. Чоловік пояснив, чому не переходить на українську.

Kyivstoner прийшов на подкаст, де розповів, яка у нього позиція щодо мовного питання. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.

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Спершу Kyivstoner запитав у Василя Тимошенка, чому той перейшов на українську мову. Блогер уточнив, чи зробив він це через власне бажання, чи через те, що боявся, що його "скасують".

Тимошенко зізнався, що довгий час не хотів переходити на українську. Згодом Василь почав отримувати багато повідомлень, де люди висловлювали незадоволення, тож змінив мову.

Водночас Kyivstoner заявив, що "говорить тою мовою, якою йому зручно". Блогер додав, що йому простіше спілкуватися англійською, але багато людей, його не зрозуміли б.

Чоловік зазначив, що не живе в Україні, а комунікує з аудиторією онлайн, тому вважає, що йому не мають права вказувати, якою мовою спілкуватися в інтернеті.

Якби я зараз був в Україні й мене кликали б на якісь телепередачі, я б спілкувався українською мовою. Мене знають у всьому світі. Російська мова – цей той міст, який зв'язує мене з іншими країнами СНД. Тому я розмовляю цією мовою. Я не розмовляю російською, щоб підтримати радянські наративи,

– сказав Kyivstoner.

Нагадаємо, що Kyivstoner виїхав до США під час повномасштабного вторгнення. Дружина блогера розповідала, що чоловік має американське громадянство, тож покинув Україну законно.

Інтерв'ю з Kyivstoner: дивіться відео онлайн

Блогер зауважив, що "не бачить свій гумор українською". Kyivstoner підкреслив, що не буде переходити на державну мову через незадоволені коментарі, а зробить це лише добровільно.

"Якби ти мені сказав: "Альберт, вибач, будь ласка, але мені буде незручно, якщо ти говоритимеш російською", я б говорив з тобою українською мовою. Але ж ти цього не зробив. Чому тіпи у моєму особистому просторі розповідають, що мені треба робити? Хіба це свобода слова? Хіба це те, до чого ми йшли – щоб тобі розповідали, як жити й диктували вимоги? Ми ж хочемо всі бути вільними людьми", – додав блогер.