Show24 Українські зірки Відома співачка LAMA вперше від початку повномасштабної війни поїхала у відпустку за кордон
4 серпня, 16:02
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Відома співачка LAMA вперше від початку повномасштабної війни поїхала у відпустку за кордон

Софія Хомишин

Українська співачка LAMA, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, уперше від початку повномасштабного вторгнення дозволила собі повноцінний відпочинок за кордоном.

Артистка показала в інстаграмі кадри з відпустки в Греції та зізналася, що це її перша справжня подорож для відпочинку за останні п'ять років. До цього вона виїжджала за межі України лише заради благодійних виступів. 

LAMA провела в Греції тиждень. Виконавиця розповіла, що рішення про відпустку народилося несподівано, але саме воно допомогло їй нарешті видихнути й перезавантажитися.

Море, тиша, колоритні місця та можливість побути наодинці з собою допомогли мені відновити сили. Я повернулася додому з відчуттям, що готова знову віддавати всю себе сцені та своїм глядачам,
– поділилася LAMA.

На кадрах з відпустки зірка постала у чудовій формі. 

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Під публікаціями одразу з'явилися десятки коментарів із компліментами. Фани писали, що артистка виглядає надзвичайно ефектно.

  • "Щоразу дивуюсь, звідки у LAMA купа фото двадцятирічної давності у такій якості";
  • "Легенда. Молодо дуже виглядаєш";
  • "Неперевершена";
  • "Неймовірна".

Коментарі під фото співачки LAMA з відпустки / Скриншоти з інстаграму

 

До слова, нещодавно вперше за п'ять років у закордонну відпустку з чоловіком вирушила хореографка Ілона Гвоздьова.

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