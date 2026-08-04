Відома співачка LAMA вперше від початку повномасштабної війни поїхала у відпустку за кордон
Українська співачка LAMA, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, уперше від початку повномасштабного вторгнення дозволила собі повноцінний відпочинок за кордоном.
Артистка показала в інстаграмі кадри з відпустки в Греції та зізналася, що це її перша справжня подорож для відпочинку за останні п'ять років. До цього вона виїжджала за межі України лише заради благодійних виступів.
LAMA провела в Греції тиждень. Виконавиця розповіла, що рішення про відпустку народилося несподівано, але саме воно допомогло їй нарешті видихнути й перезавантажитися.
Море, тиша, колоритні місця та можливість побути наодинці з собою допомогли мені відновити сили. Я повернулася додому з відчуттям, що готова знову віддавати всю себе сцені та своїм глядачам,
– поділилася LAMA.
На кадрах з відпустки зірка постала у чудовій формі.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Під публікаціями одразу з'явилися десятки коментарів із компліментами. Фани писали, що артистка виглядає надзвичайно ефектно.
- "Щоразу дивуюсь, звідки у LAMA купа фото двадцятирічної давності у такій якості";
- "Легенда. Молодо дуже виглядаєш";
- "Неперевершена";
- "Неймовірна".
Коментарі під фото співачки LAMA з відпустки / Скриншоти з інстаграму
До слова, нещодавно вперше за п'ять років у закордонну відпустку з чоловіком вирушила хореографка Ілона Гвоздьова.