Артистка опубликовала в инстаграме снимки из отпуска в Греции и призналась, что это ее первое настоящее путешествие с целью отдыха за последние пять лет. До этого она выезжала за пределы Украины только ради благотворительных выступлений.

LAMA провела в Греции неделю. Исполнительница рассказала, что решение об отпуске возникло неожиданно, но именно оно помогло ей наконец-то выдохнуть и перезагрузиться.

Море, тишина, колоритные места и возможность побыть наедине с собой помогли мне восстановить силы. Я вернулась домой с ощущением, что готова снова отдавать всю себя сцене и своим зрителям,

– поделилась LAMA.

На снимках из отпуска звезда предстала в прекрасной форме.

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Под публикациями сразу появились десятки комментариев с комплиментами. Поклонники писали, что артистка выглядит чрезвычайно эффектно.

"Каждый раз удивляюсь, откуда у LAMA столько фотографий двадцатилетней давности в таком качестве";

"Легенда. Выглядишь очень молодо";

"Непревзойденная";

"Невероятная".

Комментарии под фото певицы LAMA из отпуска / Скриншоты из инстаграма

Кстати, недавно впервые за пять лет в зарубежный отпуск с мужем отправилась хореограф Илона Гвоздева.