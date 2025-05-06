Зірка "Фабрики зірок" Лавіка вийшла заміж: хто став обранцем співачки

Співачка та психологиня Лавіка (Любов Юнак), відома участю у третьому сезоні "Фабрики зірок", вийшла заміж за свого коханого Дмитра Вознюка. Співачка поділилась фотографіями та відео з весілля.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Лавіки. На святі були присутні й зірки, зокрема співак Влад Дарвін і телеведуча Соломія Вітвіцька.

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Лавіка та Дмитро влаштували виїзну церемонію біля водойми.

Співачка Лавіка вийшла заміж / Відео з інстаграму

Для важливої події Лавіка обрала пишну сукню з об'ємними рукавами. Співачка доповнила свій образ фатою та букетом із білих півоній. Вона також зробила красиву зачіску та легкий макіяж.

Лавіка з коханим / Відео з інстаграму

Лавіка вийшла заміж / Скриншот з інстаграму

Разом з Владом Дарвіном та Соломією Вітвіцької Лавіка зняла відео під вірусний трек "Три сестри".

З днем твого весілля, Лавіка! Мирного, легкого і приємного спільного шляху вам з Дмитром Вознюком ми бажаємо разом з Соломією Вітвіцькою. Бажаю чудової медової відпустки вам серед фіордів Норвегії (а якщо нікуди не поїдете – уявляйте відпочинок під цю пісню),

– написав Влад Дарвін.

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