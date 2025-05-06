Зірка "Фабрики зірок" Лавіка вийшла заміж: хто став обранцем співачки
- Співачка Лавіка вийшла заміж за Дмитра Вознюка та поділилась фотографіями й відео з весілля.
- На весіллі були присутні Влад Дарвін та Соломія Вітвіцька, пара влаштувала виїзну церемонію біля водойми.
Співачка та психологиня Лавіка (Любов Юнак), відома участю у третьому сезоні "Фабрики зірок", вийшла заміж за свого коханого Дмитра Вознюка. Співачка поділилась фотографіями та відео з весілля.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Лавіки. На святі були присутні й зірки, зокрема співак Влад Дарвін і телеведуча Соломія Вітвіцька.
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Лавіка та Дмитро влаштували виїзну церемонію біля водойми.
Співачка Лавіка вийшла заміж / Відео з інстаграму
Для важливої події Лавіка обрала пишну сукню з об'ємними рукавами. Співачка доповнила свій образ фатою та букетом із білих півоній. Вона також зробила красиву зачіску та легкий макіяж.
Лавіка з коханим / Відео з інстаграму
Разом з Владом Дарвіном та Соломією Вітвіцької Лавіка зняла відео під вірусний трек "Три сестри".
З днем твого весілля, Лавіка! Мирного, легкого і приємного спільного шляху вам з Дмитром Вознюком ми бажаємо разом з Соломією Вітвіцькою. Бажаю чудової медової відпустки вам серед фіордів Норвегії (а якщо нікуди не поїдете – уявляйте відпочинок під цю пісню),
– написав Влад Дарвін.
Стосунки Лавіки з Володимиром Борисенком
Нагадаємо, що у 2018 році Лавіка вийшла заміж за Володимира Борисенка, однак їхній шлюб не протримався довго.
Після розлучення Володимир тривалий час перебував у депресії, а потім дійшов висновку, що у їхніх стосунках "все було не так".