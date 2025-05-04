У Бразилії поліція запобігла теракту на концерті Леді Гаги: там було понад 2 мільйони людей

Бразильська поліція запобігла теракту, який хотіли здійснити під час безкоштовного концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро 3 травня. Тоді на заході зібралося понад 2,1 мільйона людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News та Associated Press.

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Як поліція запобігла теракту на концерті Гаги в Бразилії

За даними Цивільної поліції Ріо-де-Жанейро, яка працювала у координації з Міністерством юстиції країни, теракт планувала група, яка пропагує мову ворожнечі та займалася радикалізацією підлітків. Вони закликали неповнолітніх до самоушкодження та насильства.

Підозрювані вербували учасників, зокрема неповнолітніх, для здійснення скоординованих нападів на заході з використанням саморобних вибухових речовин та коктейлів Молотова,

– заявили у поліції.

Міністерство юстиції заявило, що вербувальники назвали себе фанатами Гаги, відомими як "Маленькі монстри".

Бразильська поліція запобігла теракту на концерті Гаги у Бразилії / Фото з акаунту @metgalacrave у соцмережі Х

Після звіту розвідки поліція почала операцію, яку назвала – "Фальшивий монстр". Під час розслідування бразильські правоохоронці виявили онлайн-осередки, які за допомогою шифрованої мови та радикальної символіки пропагували насильницьку поведінку серед підлітків.

Поліція провела понад десяток обшуків. Зрештою лідера групи заарештували в південному штаті Ріу-Гранді-ду-Сул за незаконне зберігання зброї, а в Ріо-де-Жанейро затримали підозрюваного до заворушень підлітка за зберігання дитячої порнографії.

Поліція заявила, що вони тихо провели рейди в суботу за кілька годин до концерту, "уникаючи паніки та поширення спотвореної інформації серед населення". Міністерство юстиції Бразилії заявило, що це ніяк не вплинуло на тих, хто відвідував безкоштовний концерт.

Концерт Леді Гаги у Бразилії відвідали близько 2 мільйонів людей / Відео з акаунту співачки у соцмережі Х

До слова, безкоштовний концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро відбувся у суботу, 3 травня. Найбільший концерт попзірки в історії оплатило місто, а сам захід відвідало близько 2 мільйонів людей.