Леді Гага в захваті: українська школярка заспівала її нову пісню

Леді Гага оцінила кавер юної українки на свою нову пісню. Дівчинка заспівала трек Abracadabra, реліз якого відбувся 16 лютого.

Відео з виконанням поширила її викладачка з вокалу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток Олени Українець. До того ж викладачка прокоментувала цей інцидент.

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Так, Олена Українець під час одного із занять з ученицею співали Abracadabra. Викладачка, яка активно веде свою сторінку в тіктоці, опублікувала фрагмент з їхнього уроку в мережі.

Цей ролик побачила й виконавиця пісні Леді Гага. У коментарях під роликом вона написала: "Як це мило".



Леді Гага прокоментувала відео, де українська дівчинка співає її трек / Скриншот з тіктоку

До того ж артистка зробила репост відео зі своєї офіційної сторінки в соціальній мережі.



Леді Гага зробила репост відео української викладачки / Скриншот з тіктоку

Зауважимо, ролик Олени Українець, на момент написання матеріалу, зібрав вже понад 10 мільйонів переглядів, 666 тисяч лайків та тисячі коментарів.

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Реакція викладачки на коментар від Леді Гаги

Спочатку це було шоком, але з часом стало звичною справою. Ми регулярно отримуємо сотні тисяч переглядів, а деякі ролики набирають десятки мільйонів,

– розповіла Олена Українець в інтерв'ю "Суспільне. Культура".

За словами викладачки, це не перший випадок визнання. Раніше відео її учениці з виконанням пісні Si Ai співачки Tanya набрало понад 30 мільйонів переглядів, а урок з піснею Bam bam виконавиці Misha Miller – більш як 20 мільйонів.