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Так, цьогоріч Україна на Іграх нескорених була представлена найбільшою в історії командою – 35 ветеранів та військовослужбовців взяли участь у змаганнях. Серед них – Роман Полтавець. Разом вони здобули 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

У Канаді Роман Полтавець особисто поспілкувався з принцом Гаррі та передав йому подарунок – вишиванку.

Роман Полтавець на Іграх нескорених-2025 / Фото з фейсбуку

Для довідки! Роман Полтавець – ветеран 92-ї бригади ЗСУ, який приєднався до війська у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. У червні 2022 року військовий отримав поранення та втратив ногу. Попри травму, він швидко відновився і навіть підкорив Говерлу на протезі. На Іграх нескорених Полтавець продемонстрував виняткові результати: у складі української команди виборов бронзову медаль з волейболу сидячи, посів 5 місце в гірських лижах та увійшов до десятки найкращих у змаганнях зі скелетону серед 50 учасників.

Зауважимо, також з українською збірною на Іграх нескорених-2025 у Канаді зустрілася дружина принца Гаррі Меган Маркл. Вони поспілкувалися та зробили спільні фото. Зокрема, є кадри на тлі прапорів з гаслами Free Azov та Free Azovstal Defenders.

До того ж, що цікаво відзначити, принц Гаррі 11 лютого, коли спостерігав за гірськолижним спортом, біатлонними й лижними перегонами та сноубордингом і скелетоном, був одягнений у куртку з шевроном бригади "Рубіж" НГУ.