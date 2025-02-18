Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Берестинской районной государственной администрации.

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Так, в этом году Украина на Играх непокоренных была представлена крупнейшей в истории командой – 35 ветеранов и военнослужащих приняли участие в соревнованиях. Среди них – Роман Полтавец. Вместе они получили 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

В Канаде Роман Полтавец лично пообщался с принцем Гарри и передал ему подарок – вышиванку.

Роман Полтавец на Играх непокоренных-2025 / Фото из фейсбука

Для справки! Роман Полтавец – ветеран 92-й бригады ВСУ, который присоединился к войску в первые дни полномасштабного вторжения России. В июне 2022 года военный получил ранение и потерял ногу. Несмотря на травму, он быстро восстановился и даже покорил Говерлу на протезе. На Играх непокоренных Полтавец продемонстрировал исключительные результаты: в составе украинской команды завоевал бронзовую медаль по волейболу сидя, занял 5 место в горных лыжах и вошел в десятку лучших в соревнованиях по скелетону среди 50 участников.

Отметим, также с украинской сборной на Играх непокоренных-2025 в Канаде встретилась жена принца Гарри Меган Маркл. Они пообщались и сделали совместные фото. В частности, есть кадры на фоне флагов с лозунгами Free Azov и Free Azovstal Defenders.

К тому же, что интересно отметить, принц Гарри 11 февраля, когда наблюдал за горнолыжным спортом, биатлонными и лыжными гонками и сноубордингом и скелетоном, был одет в куртку с шевроном бригады "Рубеж" НГУ.