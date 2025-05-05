Відчувала абсолютну гордість і радість, – Леді Гага прокоментувала свій концерт в Ріо-де-Жанейро

У суботу, 3 травня, Леді Гага зіграла безплатний концерт на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Попзірка звернулася до своїх шанувальників після грандіозного шоу, яке відвідали понад два мільйони людей.

Леді Гага опублікувала допис в інстаграмі, в якому показала фотографії та відео з концерту в Ріо-де-Жанейро, передає Show 24. Співачка прокоментувала шоу та поділилась своїми емоціями.

До слова Леді Гага зіграла безплатний концерт в Ріо-де-Жанейро: скільки людей відвідали грандіозне шоу

Леді Гага зізналась, що відчувала "абсолютну гордість і радість", співаючи для народу Бразилії.

Від вигляду натовпу під час моїх вступних пісень у мене перехопило подих. Ваше серце сяє так яскраво, ваша культура така яскрава та особлива, я сподіваюсь, що ви знаєте, як я вдячна за те, що розділила з вами цей історичний момент,

– написала співачка.

Попзірка зазначила, що на її концерт прийшли 2,5 мільйони людей. Так, Леді Гага побила рекорд Мадонни – вона виступала на пляжі Копакабана у травні 2024 року та зібрала 1,6 мільйона глядачів.

Я б хотіла поділитись цим відчуттям з усім світом – я знаю, що не можу, але я можу сказати ось що: якщо ти заблукаєш, ти можеш знайти дорогу назад, якщо віриш у себе та наполегливо працюєш. Ти можеш надати собі гідності, репетируючи свою пристрасть та своє ремесло, підштовхуючи себе до нових висот – ти можеш піднятися, навіть якщо це потребуватиме деякого часу,

– додала Леді Гага.

Співачка подякувала Ріо-де-Жанейро, що дочекався її повернення, та своїм шанувальникам з усього світу.

На концерті Леді Гаги запобігли теракту

До речі, поліція запобігла теракту на концерті Леді Гага на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Повідомляється, що його планувала здійснити група, що пропагує мову ворожнечі та займалася радикалізацію підлітків. Неповнолітніх закликали до самоушкодження та насильства.

"Підозрювані вербували учасників, зокрема неповнолітніх, для здійснення скоординованих нападів на заході з використанням саморобних вибухових речовин і коктейлів Молотова", – заявили у поліції.

У Міністерстві юстиції розповіли, що вербувальники назвали себе фанатами Леді Гаги, що відомі як "Маленькі монстри". Поліція тихо провела рейд у суботу за кілька годин до концерту співачки.