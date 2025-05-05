Леди Гага опубликовала сообщение в инстаграме, в котором показала фотографии и видео с концерта в Рио-де-Жанейро, передает Show 24. Певица прокомментировала шоу и поделилась своими эмоциями.

К слову Леди Гага сыграла бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро: сколько людей посетили грандиозное шоу

Леди Гага призналась, что чувствовала "абсолютную гордость и радость", поя для народа Бразилии.

От вида толпы во время моих вступительных песен у меня перехватило дыхание. Ваше сердце сияет так ярко, ваша культура такая яркая и особенная, я надеюсь, что вы знаете, как я благодарна за то, что разделила с вами этот исторический момент,

– написала певица.

Поп-звезда отметила, что на ее концерт пришли 2,5 миллиона человек. Так, Леди Гага побила рекорд Мадонны – она выступала на пляже Копакабана в мае 2024 года и собрала 1,6 миллиона зрителей.

Я бы хотела поделиться этим ощущением со всем миром – я знаю, что не могу, но я могу сказать вот что: если ты заблудишься, ты можешь найти дорогу назад, если веришь в себя и упорно работаешь. Ты можешь придать себе достоинства, репетируя свою страсть и свое ремесло, подталкивая себя к новым высотам – ты можешь подняться, даже если это потребует некоторого времени,

– добавила Леди Гага.

Певица поблагодарила Рио-де-Жанейро, что дождался ее возвращения, и своих поклонников со всего мира.

На концерте Леди Гаги предотвратили теракт

Кстати, полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гага на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что его планировала осуществить группа, пропагандирующая язык вражды и занималась радикализацию подростков. Несовершеннолетних призывали к самоповреждению и насилию.

"Подозреваемые вербовали участников, в частности несовершеннолетних, для осуществления скоординированных нападений на мероприятии с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова", – заявили в полиции.

В Министерстве юстиции рассказали, что вербовщики назвали себя фанатами Леди Гаги, известные как "Маленькие монстры". Полиция тихо провела рейд в субботу за несколько часов до концерта певицы.