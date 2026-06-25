LELÉKA випустила мініальбом, де зібрала всі версії пісні для Євробачення
Співачка LELÉKA, яка представила Україну на Євробаченні, презентувала новий мініальбом. У ньому – інші версії конкурсної пісні, що показують її шлях.
Мініальбом отримав назву Ridnym Process. Він вийшов на всіх музичних платформах, про що LELÉKA повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
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Співачка розповіла, що після Євробачення отримувала багато повідомлень і коментарів про те, чи будуть інші версії пісні Ridnym. EP став відповіддю на всі запитання.
Для мене він про шлях, трансформацію і пошук своєї форми. Саме такою була історія цієї пісні,
– зізналась артистка.
До мініальбому увійшли такі версії композиції:
- Vyshyu. Це ремікс, ідея якого прийшла саундпродюсеру LELÉKA.
- Ukrainian Version 2025. Це версія, яку співачка подала на Національний відбір. Вона менш абстрактна та більш лаконічна і з чітким меседжем про Україну.
- Transformation Version 2025. Версія пісні 2025 року – це період, коли співачка була в пошуку між LELÉKA і своїм іншим музичним проєктом DONBA₴GRL.
- Intro 2022. У цій версії лунає особливе інтро, що передає почуття українців.
- First Demo Version 2022. Це найперша версія, що з'явилась у 2022 році, у період трансформацій та змін.
LELÉKA на Євробаченні: що відомо?
Співачка представила Україну на пісенному конкурсі з піснею Ridnym та посіла 9 місце у фіналі. За підсумками голосування Україна отримала 221 бал.
Режисером номера LELÉKA був Ілля Дуцик. Головною ідеєю постановки було показати фрагментованість сучасного світу та бажання людини віднайти цілісність.
Одна з важливих деталей номера – бандура. Ярослав Джусь з цим музичним інструментом на сцені символізував світ, людей і коріння.