LELÉKA випустила мініальбом, де зібрала всі версії пісні для Євробачення

Співачка LELÉKA, яка представила Україну на Євробаченні, презентувала новий мініальбом. У ньому – інші версії конкурсної пісні, що показують її шлях.

Мініальбом отримав назву Ridnym Process. Він вийшов на всіх музичних платформах, про що LELÉKA повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Співачка розповіла, що після Євробачення отримувала багато повідомлень і коментарів про те, чи будуть інші версії пісні Ridnym. EP став відповіддю на всі запитання.

Для мене він про шлях, трансформацію і пошук своєї форми. Саме такою була історія цієї пісні,

– зізналась артистка.

До мініальбому увійшли такі версії композиції:

Vyshyu . Це ремікс, ідея якого прийшла саундпродюсеру LELÉKA.

. Це ремікс, ідея якого прийшла саундпродюсеру LELÉKA. Ukrainian Version 2025 . Це версія, яку співачка подала на Національний відбір. Вона менш абстрактна та більш лаконічна і з чітким меседжем про Україну.

. Це версія, яку співачка подала на Національний відбір. Вона менш абстрактна та більш лаконічна і з чітким меседжем про Україну. Transformation Version 2025 . Версія пісні 2025 року – це період, коли співачка була в пошуку між LELÉKA і своїм іншим музичним проєктом DONBA₴GRL.

. Версія пісні 2025 року – це період, коли співачка була в пошуку між LELÉKA і своїм іншим музичним проєктом DONBA₴GRL. Intro 2022 . У цій версії лунає особливе інтро, що передає почуття українців.

. У цій версії лунає особливе інтро, що передає почуття українців. First Demo Version 2022. Це найперша версія, що з'явилась у 2022 році, у період трансформацій та змін.

LELÉKA на Євробаченні: що відомо?

Співачка представила Україну на пісенному конкурсі з піснею Ridnym та посіла 9 місце у фіналі. За підсумками голосування Україна отримала 221 бал.

Режисером номера LELÉKA був Ілля Дуцик. Головною ідеєю постановки було показати фрагментованість сучасного світу та бажання людини віднайти цілісність.

Одна з важливих деталей номера – бандура. Ярослав Джусь з цим музичним інструментом на сцені символізував світ, людей і коріння.