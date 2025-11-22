"Дуже не вистачатиме тебе": Наталка Карпа та Марія Бурмака щемливо вшанували пам'ять Лесика

22 листопада стало відомо, що помер ексучасник та співзасновник гурту DZIDZIO Лесик (Олег Турко). Трагічну звістку сповістила журналістка Марія Панчишин. Причина смерті наразі невідома.

На смерть Лесика вже відреагували Михайло Хома (Дзідзьо) та Назарій Гук (Julik), які разом із ним виступали в колективі. Що написали Наталка Карпа та Марія Бурмака, розповість 24 Канал.

Не пропустіть Лесик Турко помер: що відомо про ексучасника гурту DZIDZIO

Наталка Карпа

Наталка Карпа опублікувала щемливий допис, в якому зібрала спільні фотографії з Лесиком. Співачка поділилась, що коли вони бачились востаннє, він говорив, що потрібно планувати нові гастролі.

А тепер ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі. Почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того "Наталюнь, будемо запалювати",

– написала Карпа.

Вона висловила співчуття родині Турка.

Марія Бурмака

Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і дуркував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним, чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять, Лесик Турко,

– йдеться у дописі Марії Бурмаки.

Коли відбудеться прощання з Лесиком?