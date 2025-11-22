"Очень не будет тебя хватать": Наталка Карпа и Мария Бурмака щемяще почтили память Лесика

22 ноября стало известно, что умер экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO Лесик (Олег Турко). Трагическую весть сообщила журналистка Мария Панчишин. Причина смерти пока неизвестна.

На смерть Лесика уже отреагировали Михаил Хома (Дзидзьо) и Назарий Гук (Julik), которые вместе с ним выступали в коллективе. Что написали Наталка Карпа и Мария Бурмака, расскажет 24 Канал.

Не пропустите Лесик Турко умер: что известно об экс-участнике группы DZIDZIO

Наталка Карпа

Наталка Карпа опубликовала щемящее сообщение, в котором собрала совместные фотографии с Лесиком. Певица поделилась, что когда они виделись в последний раз, он говорил, что нужно планировать новые гастроли.

А теперь ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься. Я очень любила ездить с Лесиком на гастроли. Чувство юмора у него было от природы! Сколько историй, сколько всегда позитива и того "Наташа, будем зажигать",

– написала Карпа.

Она выразила соболезнования семье Турка.

Мария Бурмака

Он писал классную музыку. Лесик Сам, как он себя называл. Он и дурачился, но то, что писал серьезное, просто таки касалось сердца. Служил, пел, был классным, честным парнем. Очень не будет хватать тебя, друг. Вечная память, Лесик Турко,

– говорится в заметке Марии Бурмаки.

Когда состоится прощание с Лесиком?