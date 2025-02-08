Вперше після зупинки серця: Лесик з гурту DZIDZIO виступив на сцені
- Лесик з гурту DZIDZIO вперше виступив на сцені після зупинки серця, що сталася наприкінці 2024 року.
- Він виступив на концерті пам'яті Кузьми Скрябіна у Львові та виконав трек "Маршрутка".
Наприкінці 2024 року в колишнього учасника гурту DZIDZIO сталася зупинка серця просто під час виступу. Він тривалий час провів у лікарні, де проходив реабілітацію.
Водночас днями артист вперше після інциденту заспівав для фанів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Марії Панчишин, яка є подругою Лесика.
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Так, виявилося, Олег Турко 6 лютого відвідав концерт пам'яті Кузьми Скрябіна, який пройшов у Львові. Він вийшов на сцену, де виконав трек "Маршрутка".
Лесичок, ти молодчинка. Люблю – страшне, і пишаюся ще більше! Як мало, виявляється, треба до щастя,
– написала журналістка Марія Панчишин в соцмережах.
Лесик вийшов на сцену вперше після зупинки серця: дивіться відео онлайн
Для довідки! 2 лютого 2025 року відзначили 10-ту річницю загибелі Кузьми Скрябіна.
Що відомо про зупинку серця в Лесика
- Інцидент стався 5 грудня 2024 року, коли Олег Турко виступав на концерті Наталії Бучинської у Львові. Музикант раптово втратив свідомість на сцені. На щастя, в залі були медики, які надали йому домедичну допомогу.
- Після цього швидка доставила Лесика до лікарні. Саме там медики встановили, що в чоловіка сталася зупинка серця. Відомо, що музикант переніс операцію на серці за кілька місяців до концерту, але перед виступом почувався добре.
- Хоча стан Олега спочатку був важким, з часом його здоров'я покращилося. Він почав впізнавати членів сім'ї, жартував й навіть висловив бажання грати на гітарі.
- Вже на початку січня цього року лікарі дозволили Лесику повернутися додому.