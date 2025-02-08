Вперше після зупинки серця: Лесик з гурту DZIDZIO виступив на сцені

Наприкінці 2024 року в колишнього учасника гурту DZIDZIO сталася зупинка серця просто під час виступу. Він тривалий час провів у лікарні, де проходив реабілітацію.

Водночас днями артист вперше після інциденту заспівав для фанів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Марії Панчишин, яка є подругою Лесика.

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Так, виявилося, Олег Турко 6 лютого відвідав концерт пам'яті Кузьми Скрябіна, який пройшов у Львові. Він вийшов на сцену, де виконав трек "Маршрутка".

Лесичок, ти молодчинка. Люблю – страшне, і пишаюся ще більше! Як мало, виявляється, треба до щастя,

– написала журналістка Марія Панчишин в соцмережах.

Лесик вийшов на сцену вперше після зупинки серця: дивіться відео онлайн

Для довідки! 2 лютого 2025 року відзначили 10-ту річницю загибелі Кузьми Скрябіна.

Що відомо про зупинку серця в Лесика