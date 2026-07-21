Рідкісна поява разом: Леся Нікітюк показала, як розважається з нареченим-військовим на воді

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новими кадрами зі своєї відпустки. Зірка вперше за тривалий час опублікувала спільні відео зі своїм нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Телеведуча, яка нещодавно оголосила про тимчасову паузу в кар'єрі, показала в інстаграмі, як проводить вільний час із коханим. Пара вирішила присвятити день активному відпочинку на воді.

На опублікованих роликах видно, як Нікітюк вдосконалює свої навички з вейксерфінгу. Для занять спортом закохані орендували катер та скористалися послугами професійного інструктора.

Дмитро Бабчук у стильному рашгарді зі скелетами та сонцезахисних окулярах зосереджено дивився на воду. Леся не втрималася й зафільмувала цей момент, наклавши на відео культовий трек із "Піратів Карибського моря".

Дмитро Бабчук / фото з інстаграму

Телеведуча вже доволі впевнено тримається на дошці, що свідчить про те, що це далеко не перший її досвід підкорення хвиль.

Леся Нікітюк / фото з інстаграму

Нагадаємо, стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука, який несе службу в лавах Збройних сил України, розпочалися восени 2024 року. Вже у січні 2025-го під час зимового відпочинку в Карпатах військовий освідчився обраниці. Влітку того ж року пара вперше стала батьками – у них народився син Оскар.

Плани на весілля зараз перебувають "на етапі мрії" і на стадії обговорення деталей, хоча в зірковому оточенні вже активно подейкують про пошук весільної сукні.

До речі, Леся Нікітюк виїхала зі столиці разом із сином через постійні обстріли Києва.