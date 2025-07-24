Через місяць після пологів: Нікітюк повернулася до роботи, де показалась в шкіряному образі

Лише нещодавно український шоубіз був шокований від звістки про те, що Леся Нікітюк народила первістка, а тепер телеведуча повідомила, що повертається до роботи.

Сталося це лише через місяць після пологів. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

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Так, днями відома українська блогерка Кенді Суперстар масштабно відзначила свій день народження. Їй виповнилося 28 років. З цієї нагоди Наталія Вуглицька – таке справжнє ім'я інфлюенсерки, влаштувала грандіозну вечірку, де виступали Віталій Козловський та Павло Зібров, а ведучою свята стала Леся Нікітюк.

Потроху повертаюся до того, що люблю. До роботи. Буквально на декілька годин залишаю свого маленького кентавра,

– зазначила знаменитість.

День народження іменинниця влаштувала у ковбойському стилі, тож на свято Леся Нікітюк прийшла в капелюсі з джинсової тканини, чорному корсеті зі штучної шкіри з декоративним шнуруванням з боків, рукавичках з бахромою та в джинсових шортах з необробленим краєм. Образ ведуча доповнила лаконічною прикрасою – срібним хрестиком на тонкому ланцюжку та довгим кулоном, що спускається до талії.

Леся Нікітюк стала ведучою на дні народженні блогерки Кенді Суперстар / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Леся Нікітюк народила 15 червня, а днями телеведуча показала, як відзначила 1 місяць сина.