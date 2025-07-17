Вона вже поділилася зворушливими кадрами з сімейного святкування. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

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Так, святковий стіл оформили у біло-блакитних тонах: ніжна скатертина, витончені келихи, свічки та мінімалістичні вази з польовими квітами.

Також зірка замовила фотозону з написом 1 month і композицією з бежевих, білих та блакитних кульок. На святі був і яскравий жовтий торт із зеленими листочками та тим же написом.

Для святкування Леся обрала кремову сукню з блискучої тканини, доповнивши образ елегантною зачіскою з хвостиком, сережками та кільцем у формі дитячого дурника.

Нашому чулувічку вже місяць. В моєму серці прокидається любов, невідомої для мене галактики під назвою "Дитина",

– написала під фото телеведуча.

Нагадаємо, Леся Нікітюк вперше стала мамою 15 червня, у День батька. Сина вона народила в Київському міському пологовому будинку №1. Після виписки з нею був коханий – військовий Дмитро Бабчук.

Ім'я малюка зірка поки що не розкриває, однак за чутками, хлопчика назвали Орестом.