24 липня Олена святкує 49-річчя. Посол України у Великій Британії зворушливо привітав кохану та показав рідкісні кадри з сімейного архіву. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Валерія Залужного.

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У своєму дописі колишній головнокомандувач ЗСУ поділився роздумами про стосунки з дружиною.

Чим дорослішим я стаю, щороку саме у цей день, перш за все, намагаюсь дати оцінку собі. Наскільки я був тим, ким ти мене уявляєш? І чи розумію, що ти сьогодні відчуваєш?… Я розумію, яка важка ноша на твоїх тендітних плечах. Тому завжди хочу попросити вибачення і пообіцяти щось інше. Але ти не хочеш цього. Бо вже зробила свій вибір – присвятила своє життя мені,

– написав Залужний.

Валерій також зазначив, що завдяки дружині він став тим, ким є зараз, та висловив радість від того, що вона поруч: "Безмежно щасливий, що ти в мене є. З Днем Народження, кохана".

До публікації посол України у Великій Британії додав колаж, який складається з восьми фото з дружиною. На цих кадрах Валерій та Олена позують на вулиці, на пляжі, в ресторані, у машині, на станції метро та інших локаціях.

Що відомо про особисте життя Валерія Залужного?

Пара одружилася понад 20 років тому і за цей час двічі стала батьками. У подружжя дві доньки: старша – військовослужбовиця в Київському гарнізоні, а молодша вчиться на медикиню.

Відомо, що Олена Залужна раніше працювала фінансисткою в "Укргазбанку", зараз же пара живе у Великій Британії.