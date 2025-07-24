24 июля Елена празднует 49-летие. Посол Украины в Великобритании трогательно поздравил любимую и показал редкие кадры из семейного архива. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Валерия Залужного.

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В своем посте бывший главнокомандующий ВСУ поделился размышлениями об отношениях с женой.

Чем взрослее я становлюсь, ежегодно именно в этот день, прежде всего, пытаюсь дать оценку себе. Насколько я был тем, кем ты меня представляешь? И понять, что ты сегодня чувствуешь?... Я понимаю, какая тяжелая ноша на твоих хрупких плечах. Поэтому всегда хочу попросить прощения и пообещать что-то другое. Но ты не хочешь этого. Потому что уже сделала свой выбор – посвятила свою жизнь мне,

– написал Залужный.

Валерий также отметил, что благодаря жене он стал тем, кем является сейчас, и выразил радость от того, что она рядом: "Бесконечно счастлив, что ты у меня есть. С Днем Рождения, любимая".

К публикации посол Украины в Великобритании добавил коллаж, который состоит из восьми фото с женой. На этих кадрах Валерий и Елена позируют на улице, на пляже, в ресторане, в машине, на станции метро и других локациях.

Что известно о личной жизни Валерия Залужного?

Пара поженилась более 20 лет назад и за это время дважды стала родителями. У супругов две дочери: старшая – военнослужащая в Киевском гарнизоне, а младшая учится на медика.

Известно, что Елена Залужная ранее работала финансисткой в "Укргазбанке", сейчас же пара живет в Великобритании.