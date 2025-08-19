Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як поєднуватиме материнство з роботою. Річ у тім, що вже зовсім скоро стартують зйомки нового сезону шоу "Хто зверху?"

Нікітюк також поділилась, чи братиме сина на знімальний майданчик. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Нового каналу.

Леся Нікітюк вважає, що їй вдасться поєднувати роботу і материнство.

Будемо чесними, мільйони жінок народжують і мільйони не йдуть у декрет, бо продовжують працювати. Ми живемо в такий час, що потрібно вміти знаходити баланс та поєднувати одне та інше. Я, наприклад, виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд!,

– сказала вона.

Телеведуча поділилась, що є багато людей, які допомагатимуть їй з дитиною, серед яких дві бабусі.

Сину точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом "приїхали до мене та поїхали". Адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюсь, наш план спрацює,

– додала Нікітюк.

Леся Нікітюк вперше стала мамою