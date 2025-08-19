Телеведущая Леся Никитюк рассказала, как будет совмещать материнство с работой. Дело в том, что уже совсем скоро стартуют съемки нового сезона шоу "Хто зверху?"

Никитюк также поделилась, будет ли брать сына на съемочную площадку. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Нового канала.

Смотрите также Через два месяца после родов: Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике

Леся Никитюк считает, что ей удастся совмещать работу и материнство.

Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не уходят в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в такое время, что нужно уметь находить баланс и сочетать одно и другое. Я, например, выделила себе 42 золотые дни, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет хорошо!,

– сказала она.

Телеведущая поделилась, что есть много людей, которые будут помогать ей с ребенком, среди которых две бабушки.

Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и уехали". Ведь сейчас сын – на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает,

– добавила Никитюк.

Леся Никитюк впервые стала мамой