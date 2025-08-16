На днях знаменитость показала, как выглядит ее фигура после рождения первенца. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Никитюк.

Тоже интересно Праздновали день рождения бабушки: Дорофеева впервые за долгое время показалась со свекровью

Так, телеведущая поделилась фото в зеркале ванной комнаты. Леся Никитюк позировала в черном купальнике, демонстрируя стройное и подтянутое тело. Поражает, что всего через два месяца после родов она выглядит прекрасно.



Леся Никитюк / Скриншот из ее инстаграма

Что известно о беременности Леси Никитюк?

Телеведущая долгое время скрывала эту информацию. 15 июня она публично объявила о беременности, именно тогда, когда малыш родился. Сейчас Леся Никитюк и отец ее сына, военнослужащий Дмитрий Бабчук, не разглашают имя малыша и не показывают его лицо публике. В то же время довольно часто телеведущая делится моментами материнства. В частности, недавно показала, как сын проводил время с бабушкой.

Кроме того, Леся Никитюк уже рассказывала о том, как изменилась ее жизнь после рождения сына.