На празднике, в частности, присутствовала и жена Кацурина – певица Надя Дорофеева и его мама Ольга.
Известно, что бабушке Михаила Кацурина в этом году исполнилось 86 лет. Ее день рождения они отпраздновали в кругу родных, посетив итальянский ресторан. Ресторатор показал фото, на одном из которых позировал он с бабушкой, женой, мамой и сыном от предыдущего брака.
Миша Кацурин с семьей / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Дорофеевой и Кацурина?
- Весной 2022 года стало известно о разводе Нади с Владимиром Дантесом. Но уже вскоре певица намекнула на новый роман. Ее избранником оказался Михаил Кацурин – ресторатор и популярный блогер.
- Их отношения быстро набирали обороты, и уже летом 2023 года пара официально поженилась.
- Предложение, как рассказывала певица, было особенным: во время поездки на скутере Михаил сделал Наде предложение дважды, ведь первый раз она просто не расслышала его из-за шлема.