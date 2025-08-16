На празднике, в частности, присутствовала и жена Кацурина – певица Надя Дорофеева и его мама Ольга. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Михаила Кацурина.

Известно, что бабушке Михаила Кацурина в этом году исполнилось 86 лет. Ее день рождения они отпраздновали в кругу родных, посетив итальянский ресторан. Ресторатор показал фото, на одном из которых позировал он с бабушкой, женой, мамой и сыном от предыдущего брака.

Миша Кацурин с семьей / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Дорофеевой и Кацурина?