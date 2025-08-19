Никитюк также поделилась, будет ли брать сына на съемочную площадку. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Нового канала.

Леся Никитюк считает, что ей удастся совмещать работу и материнство.

Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не уходят в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в такое время, что нужно уметь находить баланс и сочетать одно и другое. Я, например, выделила себе 42 золотые дни, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет хорошо!,

– сказала она.

Телеведущая поделилась, что есть много людей, которые будут помогать ей с ребенком, среди которых две бабушки.

Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и уехали". Ведь сейчас сын – на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает,

– добавила Никитюк.

Леся Никитюк впервые стала мамой