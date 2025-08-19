Никитюк также поделилась, будет ли брать сына на съемочную площадку. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Нового канала.
Леся Никитюк считает, что ей удастся совмещать работу и материнство.
Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не уходят в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в такое время, что нужно уметь находить баланс и сочетать одно и другое. Я, например, выделила себе 42 золотые дни, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет хорошо!,
– сказала она.
Телеведущая поделилась, что есть много людей, которые будут помогать ей с ребенком, среди которых две бабушки.
Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и уехали". Ведь сейчас сын – на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает,
– добавила Никитюк.
Леся Никитюк впервые стала мамой
Напомним, что Леся Никитюк находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. Долгое время телеведущая скрывала свою беременность и объявила о ней 16 июня.
Леся узнала, что беременна во время съемок комедии "Песики", где сыграла главную роль. Она сделала четыре теста, которые показали положительный результат, а через несколько минут должна была выходить на съемочную площадку.
Впоследствии стало известно, что Никитюк родила сына 15 июня. Имя мальчика телеведущая пока не раскрывает, но в сети ходили слухи, что она назвала его Орестом.