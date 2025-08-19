Нікітюк також поділилась, чи братиме сина на знімальний майданчик. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Нового каналу.
Леся Нікітюк вважає, що їй вдасться поєднувати роботу і материнство.
Будемо чесними, мільйони жінок народжують і мільйони не йдуть у декрет, бо продовжують працювати. Ми живемо в такий час, що потрібно вміти знаходити баланс та поєднувати одне та інше. Я, наприклад, виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд!,
– сказала вона.
Телеведуча поділилась, що є багато людей, які допомагатимуть їй з дитиною, серед яких дві бабусі.
Сину точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом "приїхали до мене та поїхали". Адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюсь, наш план спрацює,
– додала Нікітюк.
Леся Нікітюк вперше стала мамою
Нагадаємо, що Леся Нікітюк перебуває у стосунках з військовим Дмитром Бабчуком. Довгий час телеведуча приховувала свою вагітність і оголосила про неї 16 червня.
Леся дізналась, що вагітна під час зйомок комедії "Песики", де зіграла головну роль. Вона зробила чотири тести, які показали позитивний результат, а за кілька хвилин мала виходити на знімальний майданчик.
Згодом стало відомо, що Нікітюк народила сина 15 червня. Ім'я хлопчика телеведуча наразі не розкриває, але у мережі ходили чутки, що вона назвала його Орестом.