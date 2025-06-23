Як на курорті, – Леся Нікітюк вперше після пологів розповіла про материнство
- Леся Нікітюк нещодавно стала мамою і почувається чудово у новому статусі. Вона описує материнство як відпочинок.
- Ведуча нещодавно підтвердила свою вагітність, а за кілька днів, 15 червня, народився її син.
Більш як тиждень тому відома українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка вперше відкрито висловилась про те, як почувається у новому статусі.
Після народження сина Леся Нікітюк вийшла на зв'язок з фанами. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторіз телеведучої.
До слова Наречений Лесі Нікітюк розсекретив, коли телеведуча народила сина
Леся Нікітюк розповіла, що отримує безліч повідомлень від друзів і близьких, де їй бажають їй терпіння та радять найняти няню. Та вона ж почувається чудово. За словами ведучої, після напруженого графіка материнство здається їй відпочинком.
Я насправді як на курорті. Бо після стількох років зйомок по 14 – 16 годин і сну 4 – 5 годин, бути з малючком – це відпустка на Ібіці, їй Богу. Бурхлива відпустка, але в кайф,
– поділилась Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк про материнство / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк стала мамою
- Після безлічі чуток про особисте життя Лесі Нікітюк та ймовірну вагітність, 16 червня вона вперше підтвердила, що чекає на малюка. Ведуча розповіла, що дізналась про вагітність під час зйомок фільму "Песики". Вона поділилась, що не мала токсикозу чи гормональних стрибків, а почувалась добре та енергійно.
- Вже за кілька днів Леся Нікітюк вразила новиною про те, що народила первістка. Ведуча та її обранець Дмитро Бабчук стали батьками сина. Стало відомо, що у пари народився малюк у День батька, 15 червня.