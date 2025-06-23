Після народження сина Леся Нікітюк вийшла на зв'язок з фанами. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторіз телеведучої.

До слова Наречений Лесі Нікітюк розсекретив, коли телеведуча народила сина

Леся Нікітюк розповіла, що отримує безліч повідомлень від друзів і близьких, де їй бажають їй терпіння та радять найняти няню. Та вона ж почувається чудово. За словами ведучої, після напруженого графіка материнство здається їй відпочинком.

Я насправді як на курорті. Бо після стількох років зйомок по 14 – 16 годин і сну 4 – 5 годин, бути з малючком – це відпустка на Ібіці, їй Богу. Бурхлива відпустка, але в кайф,

– поділилась Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк про материнство / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк стала мамою