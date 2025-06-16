Зробила чотири тести й всі позитивні: Леся Нікітюк розповіла, як дізналась про вагітність

Сьогодні стало відомо, що Леся Нікітюк готується вперше стати мамою. Телеведуча показалася з округлим животиком у ніжній фотосесії, яку влаштувала посеред поля.

Нікітюк розповіла, як дізналась про вагітність. Пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю телеведучої виданню "КЛАЦ".

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Леся Нікітюк розповіла, що дізналась про вагітність під час зйомок фільму "Песики", де зіграла головну роль. Телеведуча зробила чотири тести й всі виявилися позитивними.

А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: "Чудово. Саме та емоція, яка потрібна",

– поділилась Нікітюк.

Леся нікому нічого не розповіла та продовжила зніматися у кіно. Телеведуча зізналась, що у неї не було токсикозу та гормональних стрибків. Також не змінилося харчування.

Мені не хотілося нічого дивного і посеред ночі я теж не їла. Я продовжую займатися спортом, і зараз на останніх тижнях навіть збільшила тренування, плаваю по 3 кілометри в день. Я дуже енергійна по життю і як була, так і лишилась, в моїй енергії нічого не змінилося,

– розповіла телеведуча.

Леся Нікітюк вагітна / Фото "КЛАЦ", фотографка Віхтюк Оля

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