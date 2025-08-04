Укр Рус
Show24 Українські зірки Малий на морі, – Леся Нікітюк відправилась на відпочинок з новонародженим сином
4 серпня, 20:00
1

Малий на морі, – Леся Нікітюк відправилась на відпочинок з новонародженим сином

Софія Хомишин
Основні тези
  • Леся Нікітюк вперше стала мамою у червні та вирушила з новонародженим сином на відпочинок в Одесу.
  • Телеведуча поділилась фотографіями з моря на своїй інстаграм-сторінці.

Українська телеведуча Леся Нікітюк в червні вперше стала мамою, а днями показалась з малюком на відпочинку. Знаменитість відправилась в Одесу.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк. 

Не пропустіть Сергій Притула вчетверте став батьком: волонтер розсекретив стать дитини

Телеведуча поділилась атмосферними кадрами з моря, де зокрема можна побачити її одномісячного сина, ім'я якого вона поки не розсекречує. 

Малий Будда на морі,
– з іронією написала Нікітюк.

Леся Нікітюк з сином в Одесі / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Насправді поки в Україні триває літо, чимало зіркових батьків знаходять час на відпочинок із дітьми.

 Хто з українських зірок вирушив у відпустку?

  • Джамала нещодавно поділилася кадрами з відпочинку на морі разом із трьома синами: 1-річним Алімом, 5-річним Селімом і 7-річним Еміром. Співачка провела відпустку за межами України.
  • Блогерка Даша Квіткова насолоджувалась відпусткою на Мальдівах. Разом із нею відпочивав також її син Лев.
  • Своєю чергою телеведуча Маша Єфросиніна їздила у відпустку до Іспанії. 