4 серпня, 20:00
Малий на морі, – Леся Нікітюк відправилась на відпочинок з новонародженим сином
Основні тези
- Леся Нікітюк вперше стала мамою у червні та вирушила з новонародженим сином на відпочинок в Одесу.
- Телеведуча поділилась фотографіями з моря на своїй інстаграм-сторінці.
Українська телеведуча Леся Нікітюк в червні вперше стала мамою, а днями показалась з малюком на відпочинку. Знаменитість відправилась в Одесу.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.
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Телеведуча поділилась атмосферними кадрами з моря, де зокрема можна побачити її одномісячного сина, ім'я якого вона поки не розсекречує.
Малий Будда на морі,
– з іронією написала Нікітюк.
Леся Нікітюк з сином в Одесі / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Насправді поки в Україні триває літо, чимало зіркових батьків знаходять час на відпочинок із дітьми.
Хто з українських зірок вирушив у відпустку?
- Джамала нещодавно поділилася кадрами з відпочинку на морі разом із трьома синами: 1-річним Алімом, 5-річним Селімом і 7-річним Еміром. Співачка провела відпустку за межами України.
- Блогерка Даша Квіткова насолоджувалась відпусткою на Мальдівах. Разом із нею відпочивав також її син Лев.
- Своєю чергою телеведуча Маша Єфросиніна їздила у відпустку до Іспанії.