Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Никитюк.

Не пропустите Сергей Притула в четвертый раз стал отцом: волонтер рассекретил пол ребенка

Телеведущая поделилась атмосферными кадрами с моря, где в частности можно увидеть ее одномесячного сына, имя которого она пока не рассекречивает.

Малый Будда на море,

– с иронией написала Никитюк.

Леся Никитюк с сыном в Одессе / Скриншоты из инстаграм-сторис

На самом деле пока в Украине лето, немало звездных родителей находят время на отдых с детьми.

Кто из украинских звезд отправился в отпуск?