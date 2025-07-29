Как известно, она является многодетной мамой и воспитывает троих сыновей: 1-летнего Алима, 5-летнего Селима и 7-летнего Эмира. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Джамалы.

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Так, певица признается: хоть отпуск с детьми – еще тот вызов, она счастлива, что удалось уделить время себе.

Отдых с детьми – это 24/7 отдых для детей. А я – урвала себе несколько моментов и поэтому радуюсь,

– написала артистка в соцсетях.

Кроме того, она показала кадры из отпуска за границей. На этих фотографиях можно увидеть Джа, которая купается на сапах, позирует на фоне моря и прогуливается по улицам. В серии фото также есть снимки детей и селфи Джамалы со своей старшей сестрой Эвелиной.

Судя по фото и хэштегам, певица, вероятно, проводит отпуск на греческих островах.

Кто еще из украинских звезд отправился на отдых?