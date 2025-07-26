Маша Ефросинина обнародовала теплые семейные кадры на своей странице в инстаграме. Об этом пишет Show 24.

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Телеведущая показала уютные фото, которые сделала вместе с сыном Александром во время отдыха в Марбелье. Она поделилась, что ее дети заметно выросли. На отпуске в Испании они много общались и делали планы на будущее.

Маша Ефросинина появилась на фото в полупрозрачном летнем платье длины макси молочного цвета. Образ ведущей дополняла коричневая сумка, стильная соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Саша позировал перед камерой в белых шортах и футболке поло.

Мои дети выросли. Они впервые дали мне по-настоящему отдохнуть. Мы много говорили, планировали и мечтали..

– поделилась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Друзья и поклонники засыпали Машу Ефросинину и ее сына теплыми словами и комплиментами.

"Люблю вас! Замечательные";

"Такой у вас Саша красивый";

"Фотки просто огонь";

"Круто, когда ребенок вырастает до того возраста, когда с ними можно общаться на разные темы и планировать всевозможные события";

"Светлые фото. Такие теплые";

"Это неоценимо – иметь такие возможности разговаривать, быть рядом с детьми! Потому что время идет, они так быстро развиваются, меняются и хочется успеть быть рядом".

Напомним, Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев воспитывают двоих детей – дочь Нану и сына Александра. Дочке недавно исполнился 21 год. Несмотря на популярность звездной мамы, девушка сознательно избегает медийности, поэтому почти не появляется на странице ведущей.