Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк.

Не пропустіть Сергій Притула вчетверте став батьком: волонтер розсекретив стать дитини

Телеведуча поділилась атмосферними кадрами з моря, де зокрема можна побачити її одномісячного сина, ім'я якого вона поки не розсекречує.

Малий Будда на морі,

– з іронією написала Нікітюк.

Леся Нікітюк з сином в Одесі / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Насправді поки в Україні триває літо, чимало зіркових батьків знаходять час на відпочинок із дітьми.

Хто з українських зірок вирушив у відпустку?