Леся Нікітюк вперше розповіла, де познайомилася зі своїм нареченим-військовим
- Леся Нікітюк вперше розповіла, що познайомилася зі своїм нареченим Дмитром Бабчуком у додатку для знайомств.
- Нікітюк і Бабчук, який є військовим, відклали весілля через його службу, а також стали батьками первістка, ім'я якого поки не розголошується.
Телеведуча Леся Нікітюк намагається тримати особисте життя далі від публіки. Проте часом розкриває деякі подробиці.
Так, вона вперше розповіла, де познайомилася зі своїм нареченим. Про це вона сказала під час зйомок шоу "Хто зверху?", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал проєкту.
Після перемоги в одному з раундів команді жінок поставили бонусне питання, яке звучало так: "Скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами в додатках для знайомств". Капітан чоловічої команди Володимир Дантес поділився, що давно не "сидів" у подібних застосунках, а от Леся Нікітюк зізналася, що саме там і зустріла коханого.
Ну, якщо чесно, візьмімо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через застосунки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку,
– зазначила телеведуча.
Як відомо з інстаграму, її коханого звуть Дмитро Бабчук. Чоловік військовий, однак подробиць про його військову службу в мережі небагато. Дмитро розповідав, що розпочав військову справу ще у 2016 році.
Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука?
- Телеведуча розповіла, що перебуває у стосунках з військовослужбовцем восени минулого року.
- 6 січня 2025 Дмитро зробив пропозицію Лесі. Чоловік освідчився під час відпочинку в Карпатах.
- У червні Нікітюк повідомила, що стала мамою. Вона народила первістка, проте поки не розголошує ім'я сина. Лише нещодавно телеведуча вперше показала обличчя малюка.
- Наразі пара відклала весілля через військову службу Дмитра Бабчука.