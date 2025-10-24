Леся Нікітюк вперше розповіла, де познайомилася зі своїм нареченим-військовим

Телеведуча Леся Нікітюк намагається тримати особисте життя далі від публіки. Проте часом розкриває деякі подробиці.

Так, вона вперше розповіла, де познайомилася зі своїм нареченим. Про це вона сказала під час зйомок шоу "Хто зверху?", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал проєкту.

Вас також може зацікавити Нікітюк відповіла на скандальну заяву Петрожицької про її гру в кіно: "Щоб такого не ляпала"

Після перемоги в одному з раундів команді жінок поставили бонусне питання, яке звучало так: "Скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами в додатках для знайомств". Капітан чоловічої команди Володимир Дантес поділився, що давно не "сидів" у подібних застосунках, а от Леся Нікітюк зізналася, що саме там і зустріла коханого.

Ну, якщо чесно, візьмімо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через застосунки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку,

– зазначила телеведуча.

Як відомо з інстаграму, її коханого звуть Дмитро Бабчук. Чоловік військовий, однак подробиць про його військову службу в мережі небагато. Дмитро розповідав, що розпочав військову справу ще у 2016 році.

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука?