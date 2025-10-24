Леся Никитюк впервые рассказала, где познакомилась со своим женихом-военным

Телеведущая Леся Никитюк старается держать личную жизнь подальше от публики. Однако порой раскрывает некоторые подробности.

Так, она впервые рассказала, где познакомилась со своим женихом. Об этом она сказала во время съемок шоу "Кто сверху?", пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал проекта.

После победы в одном из раундов команде женщин задали бонусный вопрос, который звучал так: "Сколько процентов мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях для знакомств". Капитан мужской команды Владимир Дантес поделился, что давно не "сидел" в подобных приложениях, а вот Леся Никитюк призналась, что именно там и встретила любимого.

Ну, если честно, возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении,

– отметила телеведущая.

Как известно из инстаграма, ее возлюбленного зовут Дмитрий Бабчук. Мужчина военный, однако подробностей о его военной службе в сети немного. Дмитрий рассказывал, что начал военное дело еще в 2016 году.

Что известно об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука?