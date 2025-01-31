Довгоочікувана зустріч: Сергій Притула вперше за довгий час показався з Лесею Нікітюк

Леся Нікітюк зустрілася з Сергієм Притулою. Волонтер поділився з шанувальниками селфі з телеведучою.

У своєму інстаграмі Притула опублікував фото з Нікітюк, передає 24 Канал. У коментарях багато людей зраділо возз'єднанню зірок, які колись разом вели шоу "Хто зверху?".

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Виявилося, що Леся Нікітюк завітала в офіс "Фонду Сергія Притули", де вони й зробили селфі. Телеведуча задонатила на проєкт "Чисте небо" – кошти збирають на літаки-перехоплювачі.

Леся Іванівна заходила на фонд! Передавала вам вітання і задонатила на "Чисте небо",

– йдеться у дописі.

Сергій Притула закликав підписників також долучатися до збору коштів.

Реакція мережі на зустріч Притули та Нікітюк

"Найкращий дует, скільки часу пройшло, а завжди любо глянути".

"Обожнюю вас. Сумую за "Хто зверху?".

"Ви прекрасні! Нехай попереду ви ще попрацюєте разом, а не лише надонатите".

"Ура. Я так чекала вашої зустрічі".

"Так скучаю за ними".

До речі, Леся Нікітюк записала інстаграм-сторіс з Сергієм Притулою, де вони закликали шанувальників донатити на фонд. Волонтер детальніше розповів про проєкт "Чисте небо". Він пояснив, що гроші збирають на літаки-перехоплювачі, аби збивати російські БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Важливо! Долучитися до збору "Чисте небо" можна за посиланням. Ціль – 50 мільйонів гривень.

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