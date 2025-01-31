В своем инстаграме Притула опубликовал фото с Никитюк, передает 24 Канал. В комментариях много людей обрадовалось воссоединению звезд, которые когда-то вместе вели шоу "Кто сверху?".

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Оказалось, что Леся Никитюк посетила офис "Фонда Сергея Притулы", где они и сделали селфи. Телеведущая задонатила на проект "Чистое небо" – средства собирают на самолеты-перехватчики.

Леся Ивановна заходила на фонд! Передавала вам привет и задонатила на "Чистое небо",
– говорится в заметке.

Сергей Притула призвал подписчиков также участвовать в сборе средств.

Реакция сети на встречу Притулы и Никитюк

  • "Лучший дуэт, сколько времени прошло, а всегда любо глянуть".
  • "Обожаю вас. Скучаю по "Кто сверху?".
  • "Вы прекрасны! Пусть впереди вы еще поработаете вместе, а не только надонатите".
  • "Ура. Я так ждала вашей встречи".
  • "Так скучаю по ним".

Кстати, Леся Никитюк записала инстаграм-сторис с Сергеем Притулой, где они призвали поклонников донатить на фонд. Волонтер подробнее рассказал о проекте "Чистое небо". Он объяснил, что деньги собирают на самолеты-перехватчики, чтобы сбивать российские БПЛА оперативно-тактического уровня.

Важно! Приобщиться к сбору "Чистое небо" можно по ссылке. Цель – 50 миллионов гривен.

Притула и Никитюк просят присоединиться к сбору "Чистое небо": смотрите видео

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?"

  • Напомним, что Леся Никитюк стала ведущей шоу "Кто сверху?" в 2018 году. 10 лет капитаном мужской команды был Сергей Притула, но в 2022 году он сообщил, что завершает карьеру на развлекательном телевидении. Так, новым соведущим Никитюк стал блогер Богдан Шелудяк.
  • Однако недавно Леся объявила, что покидает шоу "Кто сверху?". Женщина объяснила, что из-за работы у нее не оставалось времени на личную жизнь и на себя, а большая война изменила ее ценности и приоритеты.
  • После этого в сети появились слухи, что телеведущая беременна. Однако пока она их не комментирует.