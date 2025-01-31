В своем инстаграме Притула опубликовал фото с Никитюк, передает 24 Канал. В комментариях много людей обрадовалось воссоединению звезд, которые когда-то вместе вели шоу "Кто сверху?".
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Оказалось, что Леся Никитюк посетила офис "Фонда Сергея Притулы", где они и сделали селфи. Телеведущая задонатила на проект "Чистое небо" – средства собирают на самолеты-перехватчики.
Леся Ивановна заходила на фонд! Передавала вам привет и задонатила на "Чистое небо",
– говорится в заметке.
Сергей Притула призвал подписчиков также участвовать в сборе средств.
Реакция сети на встречу Притулы и Никитюк
- "Лучший дуэт, сколько времени прошло, а всегда любо глянуть".
- "Обожаю вас. Скучаю по "Кто сверху?".
- "Вы прекрасны! Пусть впереди вы еще поработаете вместе, а не только надонатите".
- "Ура. Я так ждала вашей встречи".
- "Так скучаю по ним".
Кстати, Леся Никитюк записала инстаграм-сторис с Сергеем Притулой, где они призвали поклонников донатить на фонд. Волонтер подробнее рассказал о проекте "Чистое небо". Он объяснил, что деньги собирают на самолеты-перехватчики, чтобы сбивать российские БПЛА оперативно-тактического уровня.
Важно! Приобщиться к сбору "Чистое небо" можно по ссылке. Цель – 50 миллионов гривен.
Притула и Никитюк просят присоединиться к сбору "Чистое небо": смотрите видео
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?"
- Напомним, что Леся Никитюк стала ведущей шоу "Кто сверху?" в 2018 году. 10 лет капитаном мужской команды был Сергей Притула, но в 2022 году он сообщил, что завершает карьеру на развлекательном телевидении. Так, новым соведущим Никитюк стал блогер Богдан Шелудяк.
- Однако недавно Леся объявила, что покидает шоу "Кто сверху?". Женщина объяснила, что из-за работы у нее не оставалось времени на личную жизнь и на себя, а большая война изменила ее ценности и приоритеты.
- После этого в сети появились слухи, что телеведущая беременна. Однако пока она их не комментирует.