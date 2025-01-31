У своєму інстаграмі Притула опублікував фото з Нікітюк, передає 24 Канал. У коментарях багато людей зраділо возз'єднанню зірок, які колись разом вели шоу "Хто зверху?".
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Виявилося, що Леся Нікітюк завітала в офіс "Фонду Сергія Притули", де вони й зробили селфі. Телеведуча задонатила на проєкт "Чисте небо" – кошти збирають на літаки-перехоплювачі.
Леся Іванівна заходила на фонд! Передавала вам вітання і задонатила на "Чисте небо",
– йдеться у дописі.
Сергій Притула закликав підписників також долучатися до збору коштів.
Реакція мережі на зустріч Притули та Нікітюк
- "Найкращий дует, скільки часу пройшло, а завжди любо глянути".
- "Обожнюю вас. Сумую за "Хто зверху?".
- "Ви прекрасні! Нехай попереду ви ще попрацюєте разом, а не лише надонатите".
- "Ура. Я так чекала вашої зустрічі".
- "Так скучаю за ними".
До речі, Леся Нікітюк записала інстаграм-сторіс з Сергієм Притулою, де вони закликали шанувальників донатити на фонд. Волонтер детальніше розповів про проєкт "Чисте небо". Він пояснив, що гроші збирають на літаки-перехоплювачі, аби збивати російські БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Важливо! Долучитися до збору "Чисте небо" можна за посиланням. Ціль – 50 мільйонів гривень.
Притула і Нікітюк просять долучитися до збору "Чисте небо": дивіться відео
Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?"
- Нагадаємо, що Леся Нікітюк стала ведучою шоу "Хто зверху?" у 2018 році. 10 років капітаном чоловічої команди був Сергій Притула, але у 2022 році він повідомив, що завершує кар'єру на розважальному телебаченні. Так, новим співведучим Нікітюк став блогер Богдан Шелудяк.
- Однак нещодавно Леся оголосила, що покидає шоу "Хто зверху?". Жінка пояснила, що через роботу у неї не залишалося часу на особисте життя та на себе, а велика війна змінила її цінності та пріоритети.
- Після цього у мережі з'явилися чутки, що телеведуча вагітна. Однак наразі вона їх не коментує.