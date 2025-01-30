Леся Нікітюк зізналася, що упродовж своєї кар'єри не могла знайти балансу між роботою та особистим життям. Про це пише 24 Канал з посиланням на "ЖВЛ".
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Телеведуча розповіла, що через роботу в неї не залишалося часу на себе та особисте життя. Повномасштабне вторгнення змінило її пріоритети та цінності.
Це був такий забіг у 10 років. Я не справлялася, не могла знайти баланс, але ця страшна повномасштабна війна показала, що ми маємо жити тут і зараз, дбати про себе і свій емоційний стан, про тих, хто поруч, щоб був хтось поруч із тобою,
– поділилась Леся Нікітюк.
Зауважимо, Леся Нікітюк стала ведучою шоу "Хто зверху" у 2018 році. Тоді її партнером був Сергій Притула. Під час повномасштабного вторгнення він завершив кар'єру шоумена, тому співведучим Лесі став Богдан Шелудяк.
Особисте життя Лесі Нікітюк зараз
- Телеведуча раніше вкрай рідко розповідала про романтичні стосунки. Та минулого року вона зізналась, що закрутила роман з військовим Дмитром Бабчуком.
- Вже у січні Леся Нікітюк оголосила про заручини з коханим. Щаслива подія сталась на відпочинку в Карпатах.
- Після відходу ведучої з шоу "Хто зверху" пішли чутки про те, що Леся Нікітюк вагітна первістком. Наразі вона це ніяк не коментує.