Леся Нікітюк зізналася, що упродовж своєї кар'єри не могла знайти балансу між роботою та особистим життям. Про це пише 24 Канал з посиланням на "ЖВЛ".

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Телеведуча розповіла, що через роботу в неї не залишалося часу на себе та особисте життя. Повномасштабне вторгнення змінило її пріоритети та цінності.

Це був такий забіг у 10 років. Я не справлялася, не могла знайти баланс, але ця страшна повномасштабна війна показала, що ми маємо жити тут і зараз, дбати про себе і свій емоційний стан, про тих, хто поруч, щоб був хтось поруч із тобою,

– поділилась Леся Нікітюк.

Зауважимо, Леся Нікітюк стала ведучою шоу "Хто зверху" у 2018 році. Тоді її партнером був Сергій Притула. Під час повномасштабного вторгнення він завершив кар'єру шоумена, тому співведучим Лесі став Богдан Шелудяк.

Особисте життя Лесі Нікітюк зараз