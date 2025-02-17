Назвав "повією" і дав ляпаса: колишня студентка Лева Сомова шокувала заявою про викладача

Викладача та актора Лева Сомова звинуватили у психологічному насильстві. Та за словами однієї з колишніх студенток, це не єдине, з чим довелося зіштовхнутися.

Колишня студентка Київського міжнародного університету Діана Ставницька заявила, що зазнала фізичного насильства з боку викладача Лева Сомова. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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Діана повідомила, що останньою краплею для неї стало те, що Лев Сомов її вдарив. Після цього вона вирішила піти з університету.

Дівчина розповіла, що якось почала спілкуватися з іншими студентами та акторами й дізнаватися про діяльність Лева Сомова поза межами майстерні. Викладачеві стало це відомо. Ймовірно, через це він почав ображати студентку.

У той день, коли я вирішила піти з курсу, він почав мені казати: "Ти ходиш по сцені як повія, така ж як і твоя мама. Не дивно, що батько пішов із сім'ї". Це була остання фраза перед тим, як він дав мені ляпаса,

– пригадала Діана Ставицька.

Як Лев Сомов відреагував на звинувачення

Колишні студентки Лева Сомова звинуватили його у психологічному насиллі. Вони заявили про постійні приниження, образи з його боку.

Викладач та актор відкинув звинувачення та назвав їх наклепом.

"Це брехня! Ми готуємо офіційну відповідь, але пояснювати... Є навчальна програма. Не всі студенти загартовані, щоб виконувати те, що написано у стандарті 026, прийнятого Верховною Радою. А є ще наукова навчальна програма, з якою я працюю. Нічого за межами цієї програми я не роблю. Не всі можуть працювати акторами, тож хтось сприймає програму емоційно", – заявив Лев Сомов.