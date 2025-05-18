Під час зустрічі: новий Папа Римський Лев XIV вручив Олені Зеленській подарунок

18 травня Володимир та Олена Зеленські відвідали інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV. Згодом понтифік провів аудієнцію з президентом та першою леді України.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Зеленського. Папа Римський Лев XIV, крім того, вручив першій леді України подарунок.

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Володимир та Олена Зеленська зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Голова Римо-католицької церкви вручив першій леді України подарунок – ймовірно, в коробці вервиця. Відповідне відео з'явилося на фейсбук-сторінці L'Osservatore Romano. Дружина українського президента подякувала понтифіку за подарунок.

Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з Зеленськими

Володимир Зеленський подякував Леву XIV за аудієнцію. Він підкреслив, що для мільйонів людей у світі понтифік є символом надії на мир. Президент України додав, що "авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершені цієї війни".

Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру,

– йдеться у дописі.

Раніше ми писали про образ Олени Зеленської на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV.