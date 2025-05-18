Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Владимира Зеленского. Папа Римский Лев XIV, кроме того, вручил первой леди Украины подарок.

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Владимир и Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV. Глава Римско-католической церкви вручил первой леди Украины подарок – вероятно, в коробке четки. Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице L'Osservatore Romano. Супруга украинского президента поблагодарила понтифика за подарок.

Папа Римский Лев XIV провел аудиенцию с Зеленскими

Владимир Зеленский поблагодарил Льва XIV за аудиенцию. Он подчеркнул, что для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. Президент Украины добавил, что "авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны".

Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира,

– говорится в заметке.

Ранее мы писали о образ Елены Зеленской на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV.