Лев XIV официально стал главой Римско-католической церкви. Первая леди Украины сопроводила своего мужа в Ватикан и выбрала для события сдержанный total black образ, передает Show 24.

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Елена Зеленская появилась на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в элегантном образе. Она надела черный костюм, который состоял из юбки длины миди и жакета, и блузу такого же цвета. Свой образ первая леди Украины дополнила ремешком, капроновыми колготками, туфлями и украшениями.

Зеленская покрыла голову черным ободком с вуалью, сделала легкий макияж и накрутила волосы. К жакету первая леди Украины прикрепила брошь. Впоследствии она надела черные солнцезащитные очки.

Владимир и Елена Зеленские в Ватикане / Фото Getty Images

Владимир и Елена Зеленские / Фото ОП

Владимир Зеленский для события также выбрал черный наряд: брюки, куртку и, вероятно, футболку. Президент Украины уже не раз подчеркивал, что будет носить костюм, когда завершится война.

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