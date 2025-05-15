Жена президента Украины подобрала вышиванку от известного отечественного бренда. Подробнее о наряде Елены Зеленской и стоимости ее вышиванки – в материале Show 24.

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Так, в этом году Елена Зеленская надела элегантную вышиванку от Etnodim, особенностью которой является техника "белым по белому", где сочетаются прозрачные и непрозрачные швы. Модель, которая на жене президента, называется Poltavska. Эта вышиванка отличается широкими рукавами, которые сплошь зашиты орнаментами. В то же время изделие выглядит легким благодаря использованию ажурных техник, вырезания и кружева. Также на рубашке сочетаются цветочные мотивы на деревцах со звездными элементами на нагрудниках.

К своему наряду первая леди добавила черные брюки и серьги. Волосы она уложила в легкие локоны и сделала нюдовый макияж.

Заметим, стоимость вышиванки, которую надела Елена Зеленская, на сайте Etnodim составляет 10 280 гривен.

Вышиванка Etnodim / Скриншот с сайта

Интересно, что супруги Зеленские впервые надели вышиванки от Etnodim во время празднования Дня вышиванки в 2020 году.

Что известно об Etnodim

Это украинский бренд, который работает на рынке уже более 16 лет. Они продают фабричные вышиванки – то есть их мастерицы не шьют вручную.

Основатель Etnodim Андрей Черуха рассказывал, что многие их швеи – это работницы из восточных областей Украины. Интересно, что на каждой их вышитой рубашке есть бирка с именами людей, причастных к ее созданию – швей, дизайнеров и других специалистов.

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