Дружина президента України підібрала вишиванку від відомого вітчизняного бренду. Детальніше про вбрання Олени Зеленської та вартість її вишиванки – в матеріалі Show 24.

До теми У кожному візерунку – сила роду, – Зеленські у символічних вбраннях привітали з Днем вишиванки

Так, цьогоріч Олена Зеленська одягнула елегантну вишиванку від Etnodim, особливістю якої є техніка "білим по білому", де поєднуються прозорі та непрозорі шви. Модель, яка на дружині президента, називається Poltavska. Ця вишиванка вирізняється широкими рукавами, які суцільно зашиті орнаментами. Водночас виріб виглядає легким завдяки використанню ажурних технік, вирізування та мережки. Також на сорочці поєднуються квіткові мотиви на деревцях із зірковими елементами на погрудках.

До свого вбрання перша леді додала чорні штани й сережки. Волосся вона вклала в легкі локони та зробили нюдовий макіяж.

Зауважимо, вартість вишиванки, яку одягнула Олена Зеленська, на сайті Etnodim складає 10 280 гривень.

Вишиванка Etnodim / Скриншот з сайту

Цікаво, що подружжя Зеленських вперше одягнуло вишиванки від Etnodim під час святкування Дня вишиванки у 2020 році.

Що відомо про Etnodim

Це український бренд, який працює на ринку вже понад 16 років. Вони продають фабричні вишиванки – тобто їх майстрині не шиють вручну.

Засновник Etnodim Андрій Черуха розповідав, що багато їхніх швачок – це робітниці зі східних областей України. Цікаво, що на кожній їхній вишитій сорочі є бирка з іменами людей, причетних до її створення – швачок, дизайнерів та інших фахівців.

Напередодні наша редакція писала про найкращі вишиванки у гардеробі Олени Зеленської.



